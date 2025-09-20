Giorgetti | Possibile deficit sotto 3%

12.10 "L'opportunità di uscire dalla proceduRA per deficit eccessivo è reale ed è interesse del Paese coglierla". Lo ha detto il ministro dell'Economia. Giogetti, rispondendo a chi chiedeva se già nel 2025 l'Italia possa chiudere con un deficit sotto il 3% del Pil:" E' possibile. Siamo a settembre, mancano ancora tre mesi e vedremo i dati Istat sul terzo trimestre. Certo,le turbolennze globali non ci hanno aiutato su exort e crescita, ma l'opportunità di scendere sotto il 3% quest'anno è concreta ed è storica". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it