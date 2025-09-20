Giorgetti | Possibile deficit sotto 3%

Servizitelevideo.rai.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

12.10 "L'opportunità di uscire dalla proceduRA per deficit eccessivo è reale ed è interesse del Paese coglierla". Lo ha detto il ministro dell'Economia. Giogetti, rispondendo a chi chiedeva se già nel 2025 l'Italia possa chiudere con un deficit sotto il 3% del Pil:" E' possibile. Siamo a settembre, mancano ancora tre mesi e vedremo i dati Istat sul terzo trimestre. Certo,le turbolennze globali non ci hanno aiutato su exort e crescita, ma l'opportunità di scendere sotto il 3% quest'anno è concreta ed è storica". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giorgetti - possibile

Giorgetti, possibile deficit Italia sotto 3% già quest'anno; Deficit: Giorgetti, possibile portarlo sotto 3% del pil quest'anno; Giorgetti: 'Possibile deficit dell'Italia sotto al 3% già quest'anno'. Meloni: 'Fitch conferma che il percorso del governo è giusto'.

giorgetti possibile deficit sottoGiorgetti, possibile deficit Italia sotto 3% già quest'anno - "Non c'è nessuna fantasia: l'opportunità di uscire dalla procedura per deficit eccessivo è reale ed è interesse del Paese coglierla". Lo riporta msn.com

Giorgetti ottimista: "Possibile deficit sotto il 3% già quest'anno". E sulla promozione del rating Fitch ha le idee chiare - "Non c'è nessuna fantasia", ha risposto il ministro riguardo alla possibilità di uscire in anticipo dalla procedura per deficit eccessivo ... Lo riporta affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Giorgetti Possibile Deficit Sotto