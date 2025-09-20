Giorgetti | Non c’è alcun tesoretto da spendere Nessuna pressione o telefonata sul Monte dei Paschi

“Il tesoretto da spendere non c’è. Possiamo fare le cose che, se lo spread fosse rimasto a 250 non avremmo potuto fare. Dopodiché il timone lo so manovrare, quindi la rotta ce l’ho precisa”. Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, mette i puntini sulle i alla vigilia della manovra d’autunno: si alle spese belliche, no agli strappi fiscali in senso salviniano e largo ai sacrifici delle banche. “Io faccio il ministro dell’Economia e delle Finanze, ho una coalizione di volenterosi partiti che propongono un sacco di cose, ovviamente insieme al presidente Meloni e ai capi di tutti i partiti troveremo il dosaggio giusto perché tutti siano accontentati, ma non sia certamente scassato il bilancio pubblico, perché questo non lo permetterò”, dice intervenendo al festival di Open. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

