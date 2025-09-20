Giorgetti | Non c’è alcun tesoretto da spendere Nessuna pressione o telefonata sul Monte dei Paschi
“Il tesoretto da spendere non c’è. Possiamo fare le cose che, se lo spread fosse rimasto a 250 non avremmo potuto fare. Dopodiché il timone lo so manovrare, quindi la rotta ce l’ho precisa”. Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, mette i puntini sulle i alla vigilia della manovra d’autunno: si alle spese belliche, no agli strappi fiscali in senso salviniano e largo ai sacrifici delle banche. “Io faccio il ministro dell’Economia e delle Finanze, ho una coalizione di volenterosi partiti che propongono un sacco di cose, ovviamente insieme al presidente Meloni e ai capi di tutti i partiti troveremo il dosaggio giusto perché tutti siano accontentati, ma non sia certamente scassato il bilancio pubblico, perché questo non lo permetterò”, dice intervenendo al festival di Open. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: giorgetti - alcun
Ministro Giorgetti partecipa all’Eurogruppo ed Ecofin informale a Copenaghen per parlare, tra l’altro, di #eurodigitale e semplificazione delle regole finanziarie. Giorgetti incontrerà, inoltre, in una serie di bilaterali, alcuni ministri dell’economia per uno scambio - X Vai su X
Dalle critiche di Giorgetti ai disagi raccontati da Bartolini: la viabilità a Monte San Quirico sotto accusa Vai su Facebook
Spread giù e più entrate fiscali, ma Giorgetti: «Nessun tesoretto». Cosa c’è dietro alle parole del ministro - Le entrate fiscali continuano ad andare bene, l’occupazione a crescere e il differenziale di rendimento dei titoli di Stato italiani rispetto a quelli europei a ridursi. Scrive corriere.it