Giorgetti indica la strada | Possibile deficit Italia sotto 3% già quest' anno

L'Italia può chiudere già nel 2025 con un deficit sotto il 3 per cento del Pil: Giancarlo Giorgetti non ha dubbi. "Scenario fantasioso? Non c'è nessuna fantasia: l'opportunità di uscire dalla procedura per deficit eccessivo è reale ed è interesse del Paese coglierla" ha spiegato il ministro dell'Economia a margine dell'Ecofin informale in programma a Copenaghen: "È possibile, siamo a settembre, mancano ancora tre mesi e vedremo i dati Istat sul terzo trimestre. Certo, le turbolenze globali non ci hanno aiutato su export e crescita, ma l'opportunità di scendere sotto il 3% quest'anno è concreta ed è storica". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

