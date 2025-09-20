Giorgetti indica la strada | Possibile deficit Italia sotto 3% già quest' anno
L'Italia può chiudere già nel 2025 con un deficit sotto il 3 per cento del Pil: Giancarlo Giorgetti non ha dubbi. "Scenario fantasioso? Non c'è nessuna fantasia: l'opportunità di uscire dalla procedura per deficit eccessivo è reale ed è interesse del Paese coglierla" ha spiegato il ministro dell'Economia a margine dell'Ecofin informale in programma a Copenaghen: "È possibile, siamo a settembre, mancano ancora tre mesi e vedremo i dati Istat sul terzo trimestre. Certo, le turbolenze globali non ci hanno aiutato su export e crescita, ma l'opportunità di scendere sotto il 3% quest'anno è concreta ed è storica". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Task force a Chigi. La frenata di Meloni sui contro-dazi. Presto il volo in Usa.
Giorgetti a Cernobbio: “nessuna Manovra correttiva, difesa è incognita”/ “Tra i pochi a rispettare regole UE” - Giorgetti e Salvini al Forum di Cernobbio sulla Manovra: “non sarà correttiva, incognita la spesa della Difesa ma senza intaccare le famiglie” ... Lo riporta ilsussidiario.net