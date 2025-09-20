Giocavamo pe' strada a valle Faul | come cambia la viabilità
Giocavamo pe’ strada, oggi e domani 21 settembre a valle Faul. Per consentire il regolare svolgimento dell’evento, il comando di polizia locale ha predisposto una serie di misure riguardanti il traffico e la sosta veicolare Di seguito i principali provvedimenti:dalle ore 10 alle ore 19 e comunque. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: giocavamo - strada
Debuttano le bici elettriche del bike sharing, l'"inaugurazione" a "Giocavamo pe' strada"
'Giocavamo pe’ strada': un weekend di sport a Valle Faul Oltre venti le discipline sportive presenti, con dimostrazioni e possibilità di prova, grazie alla presenza di istruttori certificati. In più il Bike Village. Leggi l'articolo in link nei commenti. Vai su Facebook
Debuttano le bici elettriche del bike sharing, l'"inaugurazione" a "Giocavamo pe' strada" https://ift.tt/gUW7rPO https://ift.tt/metsMZE - X Vai su X
Incontro con presidente del Coni Lazio Alessandro Cochi per Giocavamo pe’ strada. Sabato 20 settembre, ore 18 – Valle Faul; Evento “Giocavamo pe’ strada”: le modifiche alla viabilità; Giocavamo pe’ strada, sabato 20 e domenica 21 settembre a Valle Faul.
Giocavamo pe’ strada, a Valle Faul la due giorni che coniuga la memoria al futuro - “Giocavamo pe’ strada” è il cartellone della “due giorni” che si terrà sabato e domenica prossimi nella Valle di Faul, a Viterbo. Da tusciaup.com
Viterbo: torna “Giocavamo pe’ strada” e si arricchisce - Si svolgerà sabato e domenica a Valle Faul, all’interno della manifestazione debutta il Bike village del progetto “Bici in Francigena” ... Scrive civonline.it