Giocavamo pe' strada a valle Faul | come cambia la viabilità

Giocavamo pe’ strada, oggi e domani 21 settembre a valle Faul. Per consentire il regolare svolgimento dell’evento, il comando di polizia locale ha predisposto una serie di misure riguardanti il traffico e la sosta veicolare Di seguito i principali provvedimenti:dalle ore 10 alle ore 19 e comunque. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it