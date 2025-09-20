Giocano a calcio all’isola di Murano e scatta la multa da 50 euro | quattordici famiglie nei guai per il pallone dei figli Il consigliere attacca | Intervento sproporzionato
L'isola veneziana di Murano è diventata teatro di un episodio che ha sollevato accese polemiche sulla gestione degli spazi pubblici e sui diritti dei minori al gioco. Quattordici genitori sono stati convocati presso la locale stazione dei Carabinieri e hanno ricevuto altrettante contravvenzioni da 50 euro ciascuna per aver permesso ai propri figli, ragazzini tra i 12 e i 13 anni, di giocare a calcio in un campo pubblico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: giocano - calcio
Milano diventa la capitale del calcio libico ma perché i playoff del campionato si giocano proprio in Italia?
Le fasi finali del campionato di calcio libico si giocano in Italia, ma nessuno lo sa: “Accordo tra i governi”
I giovani che rompono la rete e di notte bivaccano e giocano nel campo di calcio dell'oratorio
Tebas: «I veri fuoriclasse non giocano in Premier League, sono in altri campionati» (Times) Secondo il presidente della Liga, la Premier sa solo accumulare debiti e il vero calcio si gioca fuori dall’Inghilterra. Ovviamente agli inglesi queste parole non sono and Vai su Facebook
Giocano a calcio in un campo di Murano, i loro 14 genitori convocati in caserma: multa da 50 euro (ciascuno). Il consigliere: «Togliere il pallone non bastava?» - I loro 14 figli tra i 12 e i 13 anni giocano a calcio in un campo di Murano e loro vengono convocati in caserma dai carabinieri che gli hanno notificato verbali ... Lo riporta msn.com