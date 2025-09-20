Giocano a calcio all’isola di Murano e scatta la multa da 50 euro | quattordici famiglie nei guai per il pallone dei figli Il consigliere attacca | Intervento sproporzionato

L'isola veneziana di Murano è diventata teatro di un episodio che ha sollevato accese polemiche sulla gestione degli spazi pubblici e sui diritti dei minori al gioco. Quattordici genitori sono stati convocati presso la locale stazione dei Carabinieri e hanno ricevuto altrettante contravvenzioni da 50 euro ciascuna per aver permesso ai propri figli, ragazzini tra i 12 e i 13 anni, di giocare a calcio in un campo pubblico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it