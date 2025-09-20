Ginny e georgia stagione 4 | inizio riprese a settembre 2025

aggiornamenti sulla produzione di ginny & georgia stagione 4. Con grande attesa, si segnala che i lavori per la realizzazione della quarta stagione di Ginny & Georgia sono ufficialmente ripresi. A circa tre mesi dalla diffusione della terza stagione, molto discussa e ricca di colpi di scena, le officine di produzione sono state riaperte in vista delle riprese che inizieranno a breve. La conferma arriva da fonti attendibili, secondo cui gli studi sono stati riattivati a partire dal 29 settembre 2025. cosa implica questa ripresa per i fan e la programmazione. Il fatto che le riprese siano ormai prossime rappresenta un segnale positivo, suggerendo una tempistica più contenuta rispetto alle stagioni precedenti.

