gina carano torna protagonista di una serie tv con logan reign

L'attrice, dopo aver concluso la sua battaglia legale contro Disney e Lucasfilm, ha ottenuto un nuovo ruolo per il piccolo schermo. Gina Carano, dopo aver vinto la sua causa per discriminazione contro Disney e Lucasfilm, ha trovato un nuovo progetto di cui sarà protagonista. L'attrice sarà infatti la star della serie Logan Reign, di cui sono stati svelati i primi dettagli. Cosa racconterà Logan Reign Il progetto sviluppato da Straightwire Entertainment Group vedrà Gina Carano impegnata nel ruolo di un'assistente legale di Las Vegas che di giorno è impegnata tra tribunali e questioni burocratiche e di notte si trasforma in una vigilante pronta a combattere il crimine. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

