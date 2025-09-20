Gimenez ora o mai più | fare bene con l' Udinese per non uscire dai radar

Allegri lo difende, lui non si deprime ma dopo gli errori (e la sfortuna) con il Bologna il messicano è chiamato a dare un segnale concreto. Anche perché fra poco Leao e Nkunku saranno pronti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gimenez, ora o mai più: fare bene con l'Udinese per non uscire dai radar

Apolloni: “Gimenez può fare al caso della Roma. Dovbyk al Milan? Ottima idea”

Amichevole Leeds-Milan, Gimenez: “Il modo migliore per ritornare è fare gol”

Calciomercato Milan, Pedullà: “Fare Harder-Gimenez è una follia. Vlahovic …”

Pulisic favorito per fare coppia con Gimenez. Nkunku non è ancora al top e partirà dalla panchina. A lasciare il posto a Pulisic dovrebbe essere Loftus Cheek e non Fofana perché Allegri non vuole toccare la mediana. Invariata la difesa, Terracciano al posto di

? #Allegri: "Momento di Gimenez? Sta facendo bene, ha avuto tante occasioni, deve stare sereno perché inizierà a fare gol, li ha sempre fatti e li farà" #UdineseMilan #MPLive

Condò su Gimenez: "In Europa ha sempre fatto bene, ricordo quando fece un ‘mazzo così’ alla Lazio di Sarri” - Paolo Condò, noto giornalista ed opinionista sportivo, ha commentato così la situazione del centravanti messicano, Santiago Gimenez, questa sera in campo contro il Bologna. Lo riporta milannews.it

Il Milan si tiene Gimenez, e il QS in prima pagina: "Anche ad Allegri sta bene così" - "Gimenez resta, anche ad Allegri sta bene così" è il titolo che si può leggere nel taglio basso della prima pagina del QS oggi in edicola in merito all'attaccante del Milan che alla fine è rimasto in ... Si legge su tuttomercatoweb.com