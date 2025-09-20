Gigi D’Alessio in concerto a Napoli | la scaletta completa nelle date in piazza Plebiscito

Fanpage.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gigi D’Alessio a Napoli 2025: sette date sold out in Piazza del Plebiscito con una scaletta di grandi successi e ospiti a sorpresa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gigi - alessio

Gigi D’Alessio e la storia segreta con Barbara Matera: “Non l’ho mai scordato”

Coldplay e il tradimento, era successo anche a Gigi D’Alessio (costretto a risarcire gli amanti)

Gigi D’Alessio – Piazza del Plebiscito dopo le 5 Date Sold Out si aggiungono il 23 e 28 settembre

Concerti in Italia autunno-inverno 2019-2020: gli eventi più attesi; Gigi D’Alessio | dall’8 giugno 2026 10 nuove date alla Reggia di Caserta; Indossa la maschera di Gigi D’Alessio per i suoi furti | ladro beccato e arrestato.

gigi d8217alessio concerto napoliGigi D’Alessio in concerto a Napoli: la scaletta completa nelle date in piazza Plebiscito - Gigi D’Alessio a Napoli 2025: sette date sold out in Piazza del Plebiscito con una scaletta di grandi successi e ospiti a sorpresa ... fanpage.it scrive

gigi d8217alessio concerto napoliGigi De Rienzo, chi è il noto bassista / Il legame con Napoli e Pino Daniele, poi il lutto del fratello Fiore - Gigi De Rienzo, un noto artista nato in Irpinia ma legato notevolmente alla città di Napoli. Come scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Gigi D8217alessio Concerto Napoli