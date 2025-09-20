Gianluca Grignani torna all’attacco arriva la diffida a Laura Pausini
Non si placano i dissidi tra Gianluca Grignani e Laura Pausini, tutt’altro. Il cantautore milanese infatti sarebbe pronto a fare causa alla collega. La sua colpa? Aver “stravolto”, secondo la sua opinione, il testo della sua canzone La mia storia tra le dita, al punto da aver fatto perdere alla canzone “il significato originale”. Un’accusa grave, anche perché, stando alla sua versione dei fatti, non sarebbe stato informato delle modifiche e non avrebbe dato la sua approvazione. Gianluca Grignani pronto a fare causa a Laura Pausini: arriva la diffida per le modifiche a La mia storia tra le dita. 🔗 Leggi su Dilei.it
Laura Pausini ha scelto Verona come cornice per il videoclip della sua versione di "La mia storia tra le dita", celebre brano di Gianluca Grignani che lei ha reinterpretato con delicatezza e intensità.
Gianluca Grignani diffida Laura Pausini per La mia storia tra le dita: «Brano stravolto». L’entourage della pop star: storia ridicola - «Vorrei che si sapesse che mi dispiace, ma sono stato costretto a farlo. Secondo ilgazzettino.it
Gianluca Grignani porta in tribunale Laura Pausini: la disputa su “La mia storia tra le dita” finisce in sede civile - Una delle canzoni simbolo degli anni Novanta, “ La mia storia tra le dita ”, torna oggi al centro delle cronache non per motivi musicali, ma legali. Da comingsoon.it