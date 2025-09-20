gianluca grignani porta laura pausini in tribunale per la mia storia tra le dita

Finisce in tribunale il contenzioso tra Laura Pausini e Gianluca Grignani sulla canzone “La mia storia tra le dita”. La cantante avrebbe, infatti, utilizzato la canzone originale per farne una cover, ma senza chiedere autorizzazione al proprietario. Una questione non solo di autorizzazioni, ma anche di modifica della canzone. In una nota si legge, infatti, che “gli autori Gianluca Grignani e Massimo Luca, preso atto dello stravolgimento operato sul testo originale della canzone e del conseguente capovolgimento di senso, hanno dato mandato all’Avv. Giorgio Tramacere di tutelare in ogni sede l’integrità della loro opera”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

