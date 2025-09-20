Gianluca Grignani porta Laura Pausini in tribunale per La mia storia tra le dita
Finisce in tribunale il contenzioso tra Laura Pausini e Gianluca Grignani sulla canzone “La mia storia tra le dita”. La cantante avrebbe, infatti, utilizzato la canzone originale per farne una cover, ma senza chiedere autorizzazione al proprietario. Una questione non solo di autorizzazioni, ma anche di modifica della canzone. In una nota si legge, infatti, che “gli autori Gianluca Grignani e Massimo Luca, preso atto dello stravolgimento operato sul testo originale della canzone e del conseguente capovolgimento di senso, hanno dato mandato all’Avv. Giorgio Tramacere di tutelare in ogni sede l’integrità della loro opera”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: gianluca - grignani
#AlmanaccoRock #MusicaItaliana @NicolòFragile by @boomerhill1968 il 20 settembre del 1966 nasce Nicolò Fragile pianista che vanta collaborazioni con Mina, Eros Ramazzotti, Irene Grandi, Renato Zero, Vasco Rossi, Gianluca Grignani, Mario Venuti, Sta - X Vai su X
Laura Pausini ha scelto Verona come cornice per il videoclip della sua versione di “La mia storia tra le dita”, celebre brano di Gianluca Grignani che lei ha reinterpretato con delicatezza e intensità. Vai su Facebook
