Gianluca Grignani è pronto a citare Laura Pausini per la cover di La mia storia tra le dita: " Pezzo stravolto". L'artista e l'altro autore del testo Massimo Luca si sono rivolti a un avvocato dopo la pubblicazione da parte della cantante della cover di La mia storia tra le dita. Ecco perché. Tutto è cominciato prima dell'uscita del brano, compreso nell'album Io canto 2. Laura Pausini aveva annunciato un tour mondiale e l'imminente realizzazione della cover della celebre La mia storia tra le dita.

© Notizie.com - Gianluca Grignani e la diffida a Laura Pausini per la cover della canzone La mia storia tra le dita