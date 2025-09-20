Gianluca Grignani diffida Laura Pausini per La mia storia tra le dita | Non era autorizzata a stravolgere la canzone

Fanpage.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianluca Grignani intende portare in tribunale Laura Pausini. L'artista è convinto che la collega abbia stravolto il senso della sua canzone La mia storia tra le dita. Lo staff di Pausini replica: "Questa storia inizia a essere ridicola". Il verso che ha scatenato la reazione di Grignani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gianluca - grignani

Dopo le polemiche con Laura Pausini, Gianluca Grignani canterà una nuova versione di La mia storia tra le dita con Matteo Bocelli

Laura Pausini annuncia la cover di La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani

Gianluca Grignani contro Laura Pausini: “La mia storia tra le dita è un mio brano” e lei: “Sapevi che lo avrei cantato”

Gianluca Grignani diffida Laura Pausini: «Ha stravolto la mia canzone»; Gianluca Grignani diffida Laura Pausini per “La mia storia tra le dita”: «Il mio brano stravolto». L’entourage della pop star: «Storia...; Gianluca Grignani diffida Laura Pausini per “La mia storia tra le dita”: «Il mio brano stravolto». L’entourage della pop star: «Storia....

gianluca grignani diffida lauraGianluca Grignani diffida Laura Pausini per La mia storia tra le dita: «Brano stravolto». L’entourage della pop star: storia ridicola - «Vorrei che si sapesse che mi dispiace, ma sono stato costretto a farlo. Come scrive ilgazzettino.it

gianluca grignani diffida lauraGrignani “tradito” da Laura Pausini, pronto a diffidarla: “Ha stravolto la mia canzone” - Pomo della discordia la cover del suo vecchio successo "La mia storia tra le dita", diventato primo singolo del nuovo album della pop star. Scrive dire.it

Cerca Video su questo argomento: Gianluca Grignani Diffida Laura