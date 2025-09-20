Gianluca Grignani Denuncia Laura Pausini per il Brano La Mia Storia Tra Le Dita

Gianluca Grignani: La Denuncia a Laura Pausini Gianluca Grignani ha intrapreso un'azione legale contro Laura Pausini in seguito alla pubblicazione da parte di quest'ultima della cover del suo celebre brano La Mia Storia Tra Le Dita. La notizia è stata diffusa da Gabriele Parpiglia sulla sua newsletter, dopo aver parlato direttamente con l'avvocato di Grignani.

#AlmanaccoRock #MusicaItaliana @NicolòFragile by @boomerhill1968 il 20 settembre del 1966 nasce Nicolò Fragile pianista che vanta collaborazioni con Mina, Eros Ramazzotti, Irene Grandi, Renato Zero, Vasco Rossi, Gianluca Grignani, Mario Venuti, Sta - X Vai su X

Laura Pausini ha scelto Verona come cornice per il videoclip della sua versione di “La mia storia tra le dita”, celebre brano di Gianluca Grignani che lei ha reinterpretato con delicatezza e intensità. Vai su Facebook

