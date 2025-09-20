Giacomo Nebbiai è il nuovo Segretario generale della funzione pubblica Cgil provinciale

Giacomo Nebbiai è stato eletto Segretario generale della funzione pubblica Cgil provinciale. Sostituisce Gian Maria Acciai, che lascia la carica dopo 12 anni di impegno a livello territoriale in una delle più grandi categorie della Cgil.Nebbiai, 56 anni, casentinese, è sposato e padre di una. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: giacomo - nebbiai

Giacomo Buttaroni, chi è l'ex calciatore e nuovo compagno di Anna Tatangelo - L’artista, legata sentimentalmente all’ex calciatore e allenatore Giacomo Buttaroni da qualche mese, lontano dalle luci della ribalta, ha ... ilgiornale.it scrive

Chi è Giacomo Buttaroni, il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo/ “C’è per me in ogni gesto” - Chi è Giacomo Buttaroni, il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo: più giovane di lei, i due aspettano un bambino che nascerà a breve Si chiama Giacomo Buttaroni il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo, ex ... Lo riporta ilsussidiario.net