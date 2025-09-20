Ghiaccio bollente. Si riparte senza Milano.

A pochi mesi dall’inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina, la stagione dell’ hockey ghiaccio è pronta a ripartire. Da oggi 30 squadre divise tra IhL Serie A, IhL e IhL Division 1, le tre categorie italiane della disciplina, ricominceranno a darsi battaglia. In ottica Lombardia però rispetto al passato saranno solo Varese, Como e Chiavenna a presentarsi ai nastri di partenza. Proprio in coincidenza con l’inizio dell’anno olimpico tramonta la presenza di Milano nei campionati senior. I Devils Milano hanno infatti rinunciato ad iscriversi al campionato, dopo le lunghe tribolazioni estive dovute alla decisione del PalaSesto -campo da gioco dei meneghini fino alla scorsa primavera- di revocare al club le ore di allenamento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

