I bus nell’occhio del ciclone sono quelli che viaggiano lungo la linea E11 che da Lucca arriva a Segromigno sulla corsa delle 14.05. In pratica il rientro da scuola. E’ qui che, a bordo dei bus, con una frequenza che Autolinee Toscane non esita a definire “inaccettabile“, si verificano episodi di inciviltà. Giovani fuori controllo, pronti a aggredire sia il personale dipendente a bordo dei bus, autisti e controllori, sia gli altri passeggeri. Senza contare i danni che possono recare con questi comportamenti fuori controllo ai mezzi stessi. La lettera di richiamo arriva da Autolinee Toscane, e potrebbe precedere provvedimenti seri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gesti vandalici a bordo del bus ”Inciviltà da parte degli studenti“