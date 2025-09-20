Germania il via ufficiale all' Oktoberfest con il conto alla rovescia | la birra scorre a fiumi
La Theresienwiese di Monaco è ancora una volta il palcoscenico dell’ Oktoberfest. I visitatori hanno affollato il parco fin dalle 9 del mattino, desiderosi di assicurarsi un posto nei tendoni prima della spillatura ufficiale dei fusti a mezzogiorno. Il prezzo della birra parte da 14,50 euro (17 dollari) al litro, in leggero aumento rispetto allo scorso anno, quando i partecipanti al festival hanno consumato un totale di sette milioni di litri. Prima dell’apertura dei fusti, i birrai e gli organizzatori del festival hanno sfilato da Sendlinger Tor alla Theresienwiese. Alla sfilata hanno partecipato circa un migliaio di persone, accompagnate da carrozze trainate da cavalli riccamente decorate. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Oktoberfest, via alla storica festa della birra a Monaco: a migliaia pronti ad assistere all'apertura della prima botte VIDEO - A Monaco, in Germania, è letteralmente "corsa alla birra". msn.com scrive
