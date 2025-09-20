Genzano Roma gli ex alunni che entrano a scuola per picchiare il compagno colpevoledi essere stato promosso

Due ex alunni del liceo scientifico Vailati di Genzano hanno aggredito un ex compagno di scuola. Perché è stato promosso e non li ha più frequentati. I due, secondo quanto racconta Il Messaggero, hanno fatto irruzione in aula. E hanno aggredito e picchiato lo studente 15enne. Il quale è figlio di una prof dello stesso istituto. L’inganno. I due sono entrati ingannando il bidello e dicendogli che volevano salutare i vecchi professori. Uno dei due era considerato un bullo e una testa calda. Poi si sono introdotti nella classe dove si stava svolgendo la lezione di Scienze, hanno salutato la vittima e poi uno dei due l’ha aggredita mentre l’altro riprendeva la scena con il telefonino. 🔗 Leggi su Open.online