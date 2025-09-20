GenV | recensione di una seconda stagione che vi farà impazzire

Sono disponibili i primi 3 episodi della seconda stagione di Gen V e l’inizio promette già duri pugni nello stomaco. Dimenticate le matricole e i drammi da corridoio. La seconda stagione di Gen V suona la campanella per un nuovo semestre alla G odolkin University, ma l’aria che si respira non è più quella di un campus universitario, per quanto corrotto. È l’aria pesante e carica di elettricità di una nazione sull’orlo del baratro. Con un salto di maturità impressionante, lo spin-off di The Boys abbandona le sfumature da dramma adolescenziale per trasformarsi in un thriller politico cupo, violento ed emotivamente stratificato, diventando un capitolo non solo consigliato, ma imprescindibile per comprendere l’universo narrativo in cui si inserisce. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

