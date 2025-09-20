Genova in festa per Giordano Bruschi | il partigiano Giotto compie 100 anni

Genovatoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un secolo di vita per Giordano Bruschi, il partigianoGiotto’. Oggi, sabato 20 settembre, compie 100 anni una delle figure iconiche della nostra città. Dalla Resistenza alle lotte operaie fino all'importante lavoro di sensibilizzazione e memoria antifascista. Il calendario del popolo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: genova - festa

Weekend a Genova e dintorni: Brunori Sas in concerto, Improbabile Festa, Celtic Festival, sagre, mercatini e altro

Il Modena fa festa a Genova: Sampdoria ko e Marassi fischia

“Genova Sound”: ai Giardini Luzzati la festa per i 132 anni del Genoa con musica e firma maglie

Genova in festa per Giordano Bruschi: il partigiano Giotto compie 100 anni; I miei cent’anni di resistenza, il secolo di vita del partigiano Giotto; Genova celebra i 100 anni del partigiano Giotto: la festa per Giordano Bruschi a Molassana.

genova festa giordano bruschiI primi cent'anni del partigiano "Giotto" Giordano Bruschi - Un secolo di impegno antifascista, da partigiano a sindacalista, da politico a giornalista e ambientalista: "Amo parlare con gli studenti, perché la scuola è la base di tutto" ... Scrive primocanale.it

genova festa giordano bruschiGiordano Bruschi, una vita dentro la storia nel suo secolo lungo - Una vita trascorsa nel sentirsi dentro la storia, come era comune per migliaia di militanti comunisti, che in qualche misura è diventa ... Riporta genova.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Genova Festa Giordano Bruschi