Genova in festa per Giordano Bruschi | il partigiano Giotto compie 100 anni

Un secolo di vita per Giordano Bruschi, il partigiano ‘Giotto’. Oggi, sabato 20 settembre, compie 100 anni una delle figure iconiche della nostra città. Dalla Resistenza alle lotte operaie fino all'importante lavoro di sensibilizzazione e memoria antifascista. Il calendario del popolo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: genova - festa

Weekend a Genova e dintorni: Brunori Sas in concerto, Improbabile Festa, Celtic Festival, sagre, mercatini e altro

Il Modena fa festa a Genova: Sampdoria ko e Marassi fischia

“Genova Sound”: ai Giardini Luzzati la festa per i 132 anni del Genoa con musica e firma maglie

Il 2 ottobre la Festa della Vendemmia arriva al Mercato Orientale di Genova! Un viaggio tra calici, sapori e intrattenimento musicale per celebrare l’autunno: produttori da conoscere, nuove etichette da degustare, piatti delle cucine del @moggenova da ass Vai su Facebook

Genova in festa per Giordano Bruschi: il partigiano Giotto compie 100 anni; I miei cent’anni di resistenza, il secolo di vita del partigiano Giotto; Genova celebra i 100 anni del partigiano Giotto: la festa per Giordano Bruschi a Molassana.

I primi cent'anni del partigiano "Giotto" Giordano Bruschi - Un secolo di impegno antifascista, da partigiano a sindacalista, da politico a giornalista e ambientalista: "Amo parlare con gli studenti, perché la scuola è la base di tutto" ... Scrive primocanale.it

Giordano Bruschi, una vita dentro la storia nel suo secolo lungo - Una vita trascorsa nel sentirsi dentro la storia, come era comune per migliaia di militanti comunisti, che in qualche misura è diventa ... Riporta genova.repubblica.it