Genova il bambino caduto dal secondo piano a scuola è stato lasciato solo per almeno 20 minuti Aperto fascicolo per abbandono di minore

Il bimbo di sette anni precipitato giovedì da un terrazzino della sua scuolaGenova  Voltri sarebbe rimasto da solo per almeno 20 minuti. Sul caso la pm Patrizia Petruzziello ha aperto un fascicolo per abbandono di minore aggravato dalle lesioni gravissime. Il fascicolo è stato aperto al momento a carico di ignoti anche perché non è ancora chiaro chi avesse materialmente in custodia il bambino. Restano gravi le sue condizioni di salute. Il bambino è ancora ricoverato al Gaslini dove è arrivato in codice rosso: è in prognosi riservata. Il quadro resta grave, critico ma stabile, sostanzialmente invariato rispetto a ieri. 🔗 Leggi su Open.online

