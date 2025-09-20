Genova il bambino caduto dal secondo piano a scuola è stato lasciato solo per almeno 20 minuti Aperto fascicolo per abbandono di minore

Il bimbo di sette anni precipitato giovedì da un terrazzino della sua scuola a Genova Voltri sarebbe rimasto da solo per almeno 20 minuti. Sul caso la pm Patrizia Petruzziello ha aperto un fascicolo per abbandono di minore aggravato dalle lesioni gravissime. Il fascicolo è stato aperto al momento a carico di ignoti anche perché non è ancora chiaro chi avesse materialmente in custodia il bambino. Restano gravi le sue condizioni di salute. Il bambino è ancora ricoverato al Gaslini dove è arrivato in codice rosso: è in prognosi riservata. Il quadro resta grave, critico ma stabile, sostanzialmente invariato rispetto a ieri. 🔗 Leggi su Open.online