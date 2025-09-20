Genova bambino precipitato a scuola aperto un fascicolo per abbandono di minori | gli inquirenti cercano i responsabili

Un’indagine per abbandono di minori è stata aperta dalla Procura di Genova in seguito all’incidente che ha visto un bambino di 7 anni precipitare dal terrazzo di una scuola nel quartiere di Voltri: ancora non è chiaro chi lo stesse controllando. L’episodio, avvenuto nell’istituto De Amicis, ha scosso la comunità località e profondamente turbato l’opinione pubblica nazionale, sollevando interrogativi sulle condizioni di sicurezza all’interno dell’edificio scolastico. Genova, bambino precipitato a scuola: le indagini. Dunque, si riparte da qui: dalla decisione della procura di Genova di procedere per abbandono di minori nell’inchiesta sull’incidente che ha visto un bambino di 7 anni precipitare dal terrazzo della sua scuola di Voltri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Genova, bambino precipitato a scuola, aperto un fascicolo per abbandono di minori: gli inquirenti cercano i responsabili

