Genova bambino caduto dal terrazzo a scuola | si indaga per abbandono di minore
Proseguono le indagini sul caso del bambino di 7 anni precipitato lo scorso 18 settembre da un terrazzino della sua scuola a Genova Voltri. Secondo le ricostruzioni, il piccolo sarebbe rimasto da solo per almeno 20 minuti. Per questo, la pm Patrizia Petruzziello ha aperto un fascicolo per abbandono di minore aggravato dalle lesioni gravissime. L'inchiesta è al momento a carico di ignoti, anche perché non è ancora chiaro chi avesse materialmente in custodia il piccolo. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
