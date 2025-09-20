Genoa-Roma Primavera Guidi | Livello di difficoltà della gara molto elevato

La Roma Primavera sarà ospite del Genoa nella quinta giornata di campionato, nel match in programma domani, domenica 20 settembre, alle ore 11:00. I giallorossi occupano la quinta posizione in classifica con 7 punti, mentre i rossoblù si trovano in testa con 10 punti. Alla vigilia del match, il tecnico della Roma Federico Guidi ha parlato ai canali ufficiali del club: “ C’è un gruppo che ha enormi margini di miglioramento sotto tutti i punti di vista, sia dal punto di vista tecnico-tattico ma anche fisico e questo si sta vedendo nel nostro percorso anche in campionato. Siamo contenti di quello che i ragazzi stanno esprimendo, perché come hai giustamente sottolineato te è un percorso che sta facendo vedere dei miglioramenti, che poi è quello che vogliamo noi da loro, ma ancora siamo in embrione “. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

