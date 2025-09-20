Genoa-Roma Primavera Guidi | Livello di difficoltà della gara molto elevato
La Roma Primavera sarà ospite del Genoa nella quinta giornata di campionato, nel match in programma domani, domenica 20 settembre, alle ore 11:00. I giallorossi occupano la quinta posizione in classifica con 7 punti, mentre i rossoblù si trovano in testa con 10 punti. Alla vigilia del match, il tecnico della Roma Federico Guidi ha parlato ai canali ufficiali del club: “ C’è un gruppo che ha enormi margini di miglioramento sotto tutti i punti di vista, sia dal punto di vista tecnico-tattico ma anche fisico e questo si sta vedendo nel nostro percorso anche in campionato. Siamo contenti di quello che i ragazzi stanno esprimendo, perché come hai giustamente sottolineato te è un percorso che sta facendo vedere dei miglioramenti, che poi è quello che vogliamo noi da loro, ma ancora siamo in embrione “. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: genoa - roma
Roma, occhi su Frendrup: il Genoa chiede 20 milioni per il centrocampista danese
Frendrup interessa alla Roma, il presidente del Genoa: “Non escludo la cessione”
Roma Women, ufficiale il calendario 2025/2026: si parte con il Parma, si chiude con il Genoa
Domani alle 11:00 c’è Genoa-Roma di #Primavera1 Le parole di mister Guidi in vista del match #ASRoma - X Vai su X
Il big match che deciderà l’erede al trono dell’impero… Romano. ? Genoa e Roma pronte a sfidarsi in una partita che sa di storia e simboli, con due leader dal destino intrecciato. Chi conquisterà il potere? Chi sarà costretto a cederlo? ? L’approfondime Vai su Facebook
Genoa - Roma: le probabili formazioni e dove vederla in Tv; REGULAR SEASON: CINQUE GIORNATE AL TERMINE; Primavera 1, i risultati di Roma e Lazio: la Roma è corsara a Genova, crollo Lazio.
VIDEO - Primavera, Guidi: "La Roma sta migliorando. Affrontiamo un Genoa esperto" - Il tecnico alla vigilia della gara coi rossoblù: "Prima, senza Mirra, Seck e Terlizzi, non potevamo giocare con la difesa a tre. Segnala ilromanista.eu
Primavera, Genoa-Roma: le probabili formazioni, dove vederla in TV e streaming - I giallorossi scenderanno in campo domenica 21 settembre in Liguria per la quinta giornata di campionato. ilromanista.eu scrive