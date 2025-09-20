La seconda stagione di Gen V si sta sviluppando con colpi di scena e approfondimenti sui personaggi, tra cui spicca la figura di Cate. Nonostante le ferite subite e il suo ruolo complesso, la sua evoluzione rivela un percorso di redenzione che potrebbe cambiare le sorti della narrazione, offrendo una prospettiva più umana e meno prevedibile rispetto alle prime impressioni. l’evoluzione di cate nella seconda stagione di gen v. da protagonista a figura ambigua. All’inizio, Cate sembrava destinata a essere una delle principali protagoniste contrapposte a Godolkin, ma il suo coinvolgimento nei segreti dell’università ha rivelato un lato oscuro. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Gen v stagione 2 riscatta finalmente il primo crimine di cate