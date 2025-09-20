Gen V resiste nonostante tutto | un’ode alla perdita e al perdono
Forse non c’era altro modo per portare avanti Gen V. Lo spin-off di The Boys era riuscito a stupire con una partenza sorprendente, ma al momento della conferma si è dovuto adattare a un dramma impensabile. La scomparsa di Chance Perdomo, uno dei membri principali del cast (deceduto durante le fasi cruciali della produzione di questi nuovi episodi), poteva facilmente segnare il destino di uno show a cui non resta molto tempo per dimostrare il suo ardore. Gli showrunner hanno così trovato una buona ragione per riscrivere le puntate da cima a fondo, tenendo sicuramente fede ad alcuni elementi chiave ma ricontestualizzandoli in una seconda season che diventa a tutti gli effetti un’ode alla perdita – e soprattutto al perdono. 🔗 Leggi su Screenworld.it
