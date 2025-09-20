Gemma Peri leghista già a 14 anni È tra i politici under 30 più influenti

Arezzo, 20 settembre 2025 – Proseguono gli appuntamenti elettorali in vista del rinnovo del Consiglio Regionale e della presidenza della Regione Toscana. La campagna entra nel vivo con inaugurazioni, presentazioni e momenti di confronto aperti al pubblico, per ascoltare cittadini e sostenitori. La notizia più interessante arriva da Roma: Gemma Peri, candidata al consiglio regionale della Lega, è stata premiata all’ Università degli Studi Link di Roma alla terza edizione di “ 60 under 30 ”, la classifica delle sessanta giovani promesse che si stanno affermando nel mondo delle istituzioni e dei partiti, riconosciuta tra i 60 under 30 più influenti della politica italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

