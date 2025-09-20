Gemellaggi da derby attesi molti ultrà stranieri | ecco quali settori occuperanno
Un derby da vincere a tutti i costi, come tutti d’altronde, ed è la Roma che vuole esultare al novantesimo insieme alla sua gente. Servirà la grinta e il cuore di tutti, e ad “aiutare” le due tifoserie sono pronti ad arrivare da tutta Europa molti gruppi ultrà stranieri, con la speranza che questi si limitino ad incitare le squadra dentro l’Olimpico senza dare vita a scontri fuori dallo stadio. Il pericolo però c’è, perché sono davvero tanti i rappresentati di tifoserie estere che viaggeranno verso la capitale, per schierarsi al fianco dei supporters di Roma e Lazio. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha rivelato quali sono questi gruppi e quali settori occuperanno dentro l’impianto: per i giallorossi sono in arrivo gli ultrà greci del Gate 13 (Panathinaikos) e i Bad Blue Boy croati (Dinamo Zagabria), situati in Curva Sud con lo zoccolo duro dei romanisti, oltre agli spagnoli del Frente Atletico (Atletico Madrid), posti nei Distinti Sud Ovest. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Lazio-Roma, attesi ultras stranieri nelle curve: allerta scontri nel derby; Rischio infiltrati per la sfida contro l'Eintracht: a Roma potrebbero arrivare ultras da Napoli e Bergamo; Derby, rivalità, sfide inedite: la Serie B 2023-24 ha preso forma.
Derby di Roma: oltre 60 mila spettatori attesi, massima allerta sicurezza - Roma il 21 settembre alle 12:30: attesi oltre 60mila spettatori e incasso record. Da romadailynews.it
Lazio-Roma, attesi ultras stranieri nelle curve: allerta scontri nel derby - Le due tifoserie romane avranno i "rinforzi" da tutta Europa: massimo dispiego possibile delle forze dell'ordine ... Secondo msn.com