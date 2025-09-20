Gazzetta dello Sport | Nuovo Napoli Conte cambia ancora
"> NAPOLI – La sconfitta di Manchester è stata uno schiaffo utile, capace di rinforzare l’orgoglio senza incrinare le certezze. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il Napoli ha retto per 70 minuti in inferiorità numerica contro una delle macchine da gol più forti d’Europa, uscendo dall’Etihad con una nuova consapevolezza: sta nascendo una grande squadra. Ora, però, Antonio Conte pretende conferme in campionato, a cominciare dalla sfida di lunedì contro il Pisa. La nuova mossa: il ritorno al 4-3-3 Conte pensa a una minirivoluzione: rispolverare il 4-3-3 che, un anno fa, aveva reso dominante il suo Napoli. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
