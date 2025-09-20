Gaza Trump nega crimini di Israele e attacca Hamas nonostante report Onu tycoon | Genocidio è il 7 ottobre anche a massimi livelli - VIDEO

Le parole di Trump arrivano a pochi giorni dalla pubblicazione, il 16 settembre, del rapporto della Commissione internazionale indipendente delle Nazioni Unite d’inchiesta sul territorio palestinese occupato, che ha attribuito a Israele la responsabilità di genocidio nella Striscia di Gaza In. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Trump nega crimini di Israele e attacca Hamas nonostante report Onu, tycoon: “Genocidio è il 7 ottobre, anche a massimi livelli” - VIDEO

Trump: "Vicini a un accordo su Gaza, forse in settimana" | Iniziati a Doha i negoziati indiretti tra Israele e Hamas | Idf: "Colpiti obiettivi Houthi nello Yemen"

Trump mira ad accordo con Bibi su Gaza

Trump: «Gaza, da Israele ok a tregua di 60 giorni. Hamas accetti, altrimenti la situazione peggiorerà»

Donald Trump avrebbe cambiato idea sul futuro di Gaza: nessuna espulsione di massa, quella fantasticata nello Studio ovale al fianco di Benjamin Netanyahu a inizio sua presidenza (la Riviera di Gaza).

Trump, uomo molto pericoloso che con le sue bugie nega la realtà solo per difendere il criminale di guerra Netanyhau che si vogliono spartire gaza, afferma: “Il genocidio è quello commesso il 7 ottobre”. Dimentica tutte le donne e bambini sterminati dai crimin; Witkoff vede le famiglie ostaggi.Palazzo Chigi: Da oggi l'Italia collabora a consegna aiuti a Gaza - Netanyahu incontra le famiglie degli ostaggi ed esprime profondo shock per i video; Cosa succede intorno alle manovre di Trump e Netanyahu - Francesca Gnetti.

Gaza, Trump mette il veto all’Onu: criminalizza gli Antifa e difende il terrorismo di Stato di Netanyahu - Gli Stati Uniti hanno posto il veto a una bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu presentata dai dieci membri non permanenti su Gaza, restando ancora una volta isolati sulla scena int ... Come scrive globalist.it

Madrid apre un'inchiesta sui presunti crimini di guerra a Gaza - La decisione del PG è stata sollecitata dal capo della Procura per i Diritti umani e la Memoria Democratica, Dolores Delgado, che ha confermato l'apertura dell'indagine, in base al principio di giuris ... Riporta ansa.it