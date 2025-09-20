Gaza Trump in tilt nega crimini di Israele e attacca Hamas nonostante report Onu | Genocidio è il 7 ottobre anche a massimi livelli - VIDEO

Le parole di Trump arrivano a pochi giorni dalla pubblicazione, il 16 settembre, del rapporto della Commissione internazionale indipendente delle Nazioni Unite d'inchiesta sul territorio palestinale occupato, che ha attribuito a Israele la responsabilità di genocidio nella Striscia di Gaza

Trump: "Vicini a un accordo su Gaza, forse in settimana" | Iniziati a Doha i negoziati indiretti tra Israele e Hamas | Idf: "Colpiti obiettivi Houthi nello Yemen"

Trump mira ad accordo con Bibi su Gaza

Trump: «Gaza, da Israele ok a tregua di 60 giorni. Hamas accetti, altrimenti la situazione peggiorerà»

Gaza, Trump: "Genocidio è quello commesso il 7 ottobre"

Donald Trump avrebbe cambiato idea sul futuro di Gaza: nessuna espulsione di massa, quella fantasticata nello Studio ovale al fianco di Benjamin Netanyahu a inizio sua presidenza (la Riviera di Gaza).

Gaza, Trump in tilt nega crimini di Israele e attacca Hamas nonostante report Onu: “Genocidio è il 7 ottobre, anche a massimi livelli” - VIDEO; iGdI TV.

Netanyahu: "Non c'è fame a Gaza". Trump lo contraddice: "Ho visto bambini molto affamati". E annuncia: "Organizzeremo centri di distribuzione alimentare" - La loro alleanza è solida, non invieranno i loro ministri degli Esteri alla conferenza dell'Onu sulla soluzione dei due Stati in programma nelle prossime ore a New York, ma sul tema della ...

Gaza, Trump pressa Netanyahu: «Subito la tregua di 60 giorni» - Trump ieri sera lo ha detto in modo molto diretto a Netanyahu, in occasione del loro terzo incontro alla Casa Bianca da quando è cominciato il secondo mandato: è il momento di accettare la tregua di ...