Gaza stop al massacro Sciopero e manifestazione Cgil | Tremila in corteo

"Stop al genocidio, agli accordi con Israele e riconoscimento dello stato di Palestina": sono tremila persone, secondo la Cgil, ad essersi riunite in corteo a Siena per rivendicarlo a gran voce e mostrare solidarietà alla popolazione gazawa, stremata dall’assedio israeliano. "Oggi è una giornata di lotta, di sciopero – dice la segretaria provinciale Cgil Alice D’Ercole –. Di fronte all’ennesima escalation di violenza da parte di un governo criminale che ha deciso di occupare terre e di attuare una vera e propria pulizia etnica contro un popolo, abbiamo scelto la forma di mobilitazione più potente". 🔗 Leggi su Lanazione.it
