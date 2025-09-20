Gaza Portogallo riconoscerà Stato di Palestina il 21 settembre Rangel | Atto necessario per la pace e per dire stop al genocidio

Ilgiornaleditalia.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lisbona si unisce al fronte internazionale che chiede un cessate il fuoco a Gaza e punta a riequilibrare i negoziati: “Riconoscimento è atto di giustizia storica” Anche il Portogallo riconoscerà lo Stato di Palestina, addirittura un giorno prima rispetto alle promesse e alla maggior parte deg. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

gaza portogallo riconoscer224 stato di palestina il 21 settembre rangel atto necessario per la pace e per dire stop al genocidio

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Portogallo riconoscerà Stato di Palestina il 21 settembre, Rangel: "Atto necessario per la pace e per dire stop al genocidio"

gaza - portogallo

