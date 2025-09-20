Gaza Portogallo riconoscerà Stato di Palestina il 21 settembre Rangel | Atto necessario per la pace e per dire stop al genocidio
Lisbona si unisce al fronte internazionale che chiede un cessate il fuoco a Gaza e punta a riequilibrare i negoziati: “Riconoscimento è atto di giustizia storica” Anche il Portogallo riconoscerà lo Stato di Palestina, addirittura un giorno prima rispetto alle promesse e alla maggior parte deg. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Portogallo, Mariana Mortagua del Blocco di Sinistra: "A Gaza c'è genocidio e una pulizia etnica, imporremo sanzioni a Israele" - VIDEO
Nella rassegna stampa con @battgirl74 su @Radio3tweet: - Portogallo, grave incidente alla funicolare - La Florida abolirà l'obbligo vaccinale nelle scuole, prima negli USA a farlo - Hamas pronta per un accordo di tregua mentre Israele bombarda Gaza City
Gli attacchi contro le navi civili dirette a Gaza sarebbero «stati realizzati con mezzi operativi trasportati da Israele a Malta e Sicilia», condotti «utilizzando spazi aerei sovrani di Italia e Malta» e non «sarebbero stati possibili senza la piena conoscenza di due sta
Guerra nella Striscia, prosegue operazione a Gaza City. Lunedì la conferenza per riconoscimento Stato palestinese - Nelle immagini che arrivano dalla Striscia, paramedici si affrettano a trasferire i palestinesi feriti all'ospedale Al-
Anche il Portogallo riconoscerà lo stato di Palestina - Dopo diversi paesi occidentali come Spagna, Canada, Francia e Belgio, anche il Portogallo ha detto che riconoscerà lo stato di Palestina.