Gaza le notizie del giorno del 20 settembre | la diretta

La situazione a Gaza City resta drammatica. Oltre 450mila palestinesi hanno lasciato la città dall’inizio dell’offensiva israeliana, mentre proseguono gli attacchi via terra e i bombardamenti aerei. I media locali segnalano 10 morti nei raid più recenti, tra cui due bambini uccisi in un rifugio scolastico, e numerosi feriti tra i civili. Intanto, il presidente statunitense Donald Trump ha definito “genocidio al massimo livello” gli attacchi avvenuti il 7 ottobre, denunciando atrocità contro la popolazione civile. Gaza, le notizie del giorno in diretta Inizio diretta: 200925 06:00 Fine diretta: 200925 23:59 06:00 200925 Protezione civile Striscia: 450mila palestinesi fuggiti da Gaza City Secondo l’agenzia di protezione civile di Gaza, 450mila palestinesi sono fuggiti da Gaza City da quando Israele ha iniziato l’offensiva per conquistare il più grande centro urbano del territorio, che conta circa un milione di abitanti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, le notizie del giorno del 20 settembre: la diretta

