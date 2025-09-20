Israele avanza senza scrupoli espandendo le sue attività a Gaza City. L’ultimo avvertimento ha risuonato nelle vie di macerie e nella desolazione della città con sordo rimbombare: “Useremo una forza senza precedenti“. Intanto, proseguono anche gli sfollamenti e la fuga dei palestinesi verso il sud della Striscia dove si trovano centri di rifugio e aiuti . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Gaza in un anello di fuoco: i massicci raid provocano 50 morti, tra cui molti bambini