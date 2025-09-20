Gaza il 90% delle persone uccise dall’inizio dell’offensiva di Israele a marzo erano civili
media palestinesi riferiscono di "pesanti bombardamenti israeliani e un anello di fuoco in diverse aree di Gaza City”: almeno 71 le vittime dall’alba nella Striscia. Hamas pubblica la foto dei 47 ostaggi israeliani: "Tutti Ron Arad, disperso dal 1988". Secondo il Guardian, dall’inizio della nuova offensiva israeliana a Gaza a marzo, il 90% delle persone uccise erano civili. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Oltre 400 persone all’alba per la conclusione del Mystfest: tutti vestiti in bianco per le vittime civili di Gaza
Almeno 25 persone uccise in raid aerei a Gaza oggi
Teheran: "935 persone uccise in Iran durante la guerra dei 12 giorni" | Massicci attacchi dell'aeronautica israeliana su Gaza City
Media, almeno 36 uccisi a Gaza dall'alba, 31 a Gaza City - Almeno 36 persone sono state uccise dall'alba nella Striscia, di cui 31 nella città di Gaza: lo hanno riferito fonti ospedaliere ad Al Jazeera. ansa.it scrive