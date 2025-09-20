Gaza continua l' esodo verso il sud della Striscia | la lunga carovana sulla spiaggia
File di veicoli carichi di effetti personali continuano a lasciare Gaza City dirigendosi verso la Striscia meridionale in seguito alla richiesta dell’esercito israeliano di evacuare completamente la zona. L’Idf ha intensificato gli attacchi terrestri sulla città per “distruggere le infrastrutture militari di Hamas”. Nelle immagini la lunga carovana che ha percorso la spiaggia della Striscia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Gaza, continua l'esodo verso il sud della Striscia: la lunga carovana sulla spiaggia; Esodo dei palestinesi da Gaza City: 400mila verso sud della Striscia, decine di morti; Centinaia di tank israeliani pronti a invadere Gaza City, 300mila persone in fuga - L'esercito israeliano ha colpito un edificio che ospita la più grande collezione archeologica della Striscia di Gaza. Lo ha reso noto l'Ecole Biblique et Archeologique Francaise d.
