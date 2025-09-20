Gaza bombardamenti dell’Idf | almeno 10 morti 450mila palestinesi sono già fuggiti

La situazione a Gaza City resta drammatica. Oltre 450mila palestinesi hanno lasciato la città dall’inizio dell’offensiva israeliana, mentre proseguono gli attacchi via terra e i bombardamenti aerei. I media locali segnalano 10 morti nei raid più recenti, tra cui due bambini uccisi in un rifugio scolastico, e numerosi feriti tra i civili. Intanto, il presidente statunitense Donald Trump ha definito “genocidio al massimo livello” gli attacchi avvenuti il 7 ottobre, denunciando atrocità contro la popolazione civile. Gaza, le notizie del giorno in diretta Inizio diretta: 200925 06:00 Fine diretta: 200925 23:59 08:33 200925 Raid israeliani a Gaza City, 10 morti tra cui due bambini I media palestinesi riferiscono di “pesanti bombardamenti israeliani e un anello di fuoco in diverse aree di Gaza City ”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, bombardamenti dell’Idf: almeno 10 morti. 450mila palestinesi sono già fuggiti

In questa notizia si parla di: gaza - bombardamenti

La famiglia da Gaza a Milano: “Noi, vivi dopo i bombardamenti, riuniti dopo un anno di lontananza. Un giorno torneremo in patria”

Israele continua i bombardamenti: 94 vittime a Gaza, ancora raid su Damasco. Nuova proposta di tregua di Tel Aviv ad Hamas

Gaza, ancora morti tra chi cerca aiuti umanitari: più di 50 i palestinesi uccisi oggi dai bombardamenti israeliani

Sciopero Cgil per Gaza, a Torino in piazza con le sirene per ricordare i bombardamenti su Gaza https://lastampa.it/torino/2025/09/19/news/cgil_gaza_flotilla_manifestazione-15316116/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X

Gaza City devastata dai bombardamenti israeliani, la corsa disperata verso l'ospedale VIDEO Vai su Facebook

Gaza nuovi raid dell’Idf | almeno 20 morti tra cui alcuni bambini.

Gaza, 48 ore per fuggire. Bombe sulle tende, ucciso operatore di Msf - E un secondo corridoio su cui confluire per abbandonare l’antica città dove proseguono gli attacchi dell’esercito ... Segnala ilmessaggero.it

Israele invade Gaza City, assalto finale con bombardamenti, tank e droni - I carri armati israeliani sono entrati a Gaza City, con raid aerei e droni che hanno colpito decine di obiettivi. Secondo panorama.it