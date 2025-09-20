Gattinoni si ricandida sindaco | Lecco è cresciuta la politica è servizio puro

Il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni ha iniziato la lunga corsa alle elezioni comunali del 2026. Il candidato - di nuovo - del centrosinistra ha inaugurato l'avvicinamento durante un evento pubblico al parco "Isola della felicità" di Pescarenico, inaugurato lo scorso ottobre, dove si sono riuniti. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: gattinoni - ricandida

Gattinoni si ricandida sindaco: Lecco è cresciuta, la politica è servizio puro; GATTINONI SABATO SI RICANDIDA A SINDACO DOPO 5 ANNI (+1 CAUSA COVID); Un anno alle elezioni di Lecco: che sfida sarà?.

GATTINONI UFFICIALIZZA SABATO LA RICANDIDATURA A SINDACO DI LECCO - LECCO – Sabato 20 settembre, presso il Parco Isola della Felicità a Pescarenico, Mauro Gattinoni lancerà ufficialmente la sua candidatura per un secondo mandato da sindaco di Lecco, in vista delle ele ... Secondo lecconews.news

Lecco, l’assessora Alessandra Durante e gli insulti social: il sindaco accetta le dimissioni - L’assessora di Italia Viva con deleghe a Famiglia, Giovani, Comunicazione, Rapporti con i cittadini ed Evoluzione ... Da milano.repubblica.it