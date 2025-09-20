Gasperini | Devo adattarmi alla squadra Nei derby bisogna essere micidiali

Il tecnico e la sfida col laziale Sarri: "Io e Maurizio ci scontriamo dal 2003 in serie C, abbiamo fatto la gavetta. L'ex capitano? Sta bene e va recuperato, lui come altri". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gasperini: "Devo adattarmi alla squadra. Nei derby bisogna essere micidiali"

In questa notizia si parla di: gasperini - devo

?#Gasperini: "I princìpi del mio calcio non li cambio. Delle caratteristche dei giocatori devo tenerne conto. Questa è un'ottima squadra. La sconfitta contro il Torino non può cancellare quanto di buono stiamo facendo" #LazioRoma #Derby #SerieA - X Vai su X

Gasperini deve trovare alternative ? https://bit.ly/3VWcbAh #SportMediaset Vai su Facebook

Gasperini: Devo adattarmi alla squadra. Nei derby bisogna essere micidiali; Zaniolo ancora in ritardo, Gasperini spiega: Deve adeguarsi al nostro spirito; Marcolin: “Questa Inter fa paura. Atalanta aggredita, ha dovuto adattarsi”.

Roma, Gasperini ammette di dover cambiare il suo calcio per i giocatori che ha: "I derby si ricordano solo se li vinci" - Il tecnico giallorosso Gasperini pronto a una nuova sfida, uscire dalla sua confort zone per provare altre strade tattiche: da Dovbyk a Pellegrini tutte le scommesse del tecnico della Roma prima del d ... Riporta sport.virgilio.it

Gasperini: «Pellegrini è forte, ma deve diventare un atleta. Giocare alle 12.30 è un problema anche per la Lazio» - Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro la Lazio. Come scrive msn.com