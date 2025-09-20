Gasperini Derby importante utilizzare le nostre migliori qualità

Il tecnico della Roma: "Ricaduta per Wesley, Hermoso in dubbio, Dovbyk da recuperare" ROMA - "Il derby è una partita importante e famosa in tutto il mondo. Non ho ancora sciolto alcuni dubbi di formazione, ma Wesley ha avuto una ricaduta. Hermoso lo proveremo sul campo ma le sensazioni non sono posi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Gasperini: "Dybala uscito per un risentimento, speriamo recuperi per il derby"

Roma-Torino, Gasperini spiega l’infortunio di Dybala in vista del derby. Ed è netto su Dovbyk

Roma, Gasperini cerca rimedi al mal di gol in vista del derby

