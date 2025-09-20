Garlasco l' avvocato Lovati e la tesi shock sulla morte di Chiara Poggi | cos' è la massoneria bianca

L'avvocato Lovati: "Niente messe nere, bisogna investigare sulla massoneria bianca, dedita alla pedofilia e al commercio degli organi umani". 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Garlasco, l'avvocato Lovati e la tesi shock sulla morte di Chiara Poggi: cos'è la massoneria bianca

In questa notizia si parla di: garlasco - avvocato

Garlasco, l’avvocato dei Poggi contro la procura: “Indagini nell’interesse del condannato Stasi”

Garlasco, nuove indagini sull’impronta 33: l’avvocato di Sempio rompe il silenzio

“La spazzatura di casa Poggi…”. Garlasco, a Zona Bianca parla l’avvocato di Andrea Sempio

Caso Garlasco: De Rensis, avvocato di Stasi "Mi piacerebbe che ci fosse la stessa severità che c'è su questa indagine rispetto all'orribile indagine piane di errori e orrori". #ignotox - X Vai su X

“Se un carabiniere inquina la scena va detto e scritto” L’avvocato De Rensis sulla scena del crimine di #Garlasco #Mattino5 Vai su Facebook

Delitto di Garlasco, gli avvocati De Rensis e Lovati uniscono le forze? La tesi comune: Stasi è innocente, omicidio di Chiara Poggi non di impeto, ma premeditato; Delitto di Garlasco, la teoria di Massimo Lovati sulla morte di Chiara Poggi e il mistero di Vigevano; Caso Chiara Poggi, l'avvocato Lovati solleva dubbi su Stasi: Alle 12 tutti già sapevano dell'omicidio di Garlasco.

Garlasco. L’avvocato Lovati:” Stasi ha raccontato un sacco di bugie ha mentito per proteggere qualcuno - L'avvocato Lovati:" Stasi ha raccontato un sacco di bugie ha mentito per proteggere qualcuno " ... Lo riporta politicamentecorretto.com

Caso Garlasco, nuovi esami riaccendono lo scontro tra gli avvocati: chi esulta e chi parla di depistaggio - Nuovi esami nel caso Garlasco: gli avvocati si dividono tra esultanza e accuse di depistaggio. Riporta la7.it