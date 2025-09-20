Garlasco e la mano insanguinata | Quella scena è di un delitto passionale
Prosegue, in attesa di sapere cosa dica la nuova bloodstain pattern analysis, la diatriba sulla presunta mano insanguinata nella villetta di Garlasco. Sostanzialmente, sebbene non ci sia nulla di ufficiale, gli esami eseguiti dai Ris di Cagliari avrebbero individuato diverse tracce di sangue degne di nota sulla scena del crimine in cui fu uccisa Chiara Poggi il 13 agosto 2007. Una di queste presenta la forma di una mano, ma non è detto che si tratti proprio di una mano. La traccia in questione si sarebbe trovata in uno spazio inferiore al mezzo metro tra l'ultimo gradino dell'ingresso e il corpo di Chiara Poggi al momento della prima aggressione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: garlasco - mano
Garlasco, il Dna nella bocca di Poggi «è di un ignoto»: la teoria della mano stretta sul viso, le due armi, la nuova direzione del caso
Garlasco, la svolta: «Sull'impronta 33 non c?è sangue». La mano destra insanguinata, la parete delle scale e la tesi della difesa di Alberto Stasi
Garlasco, l'impronta 33 lasciata da una mano «imbrattata di sudore e materiale ematico»: l'ultima perizia dei legali di Stasi
Garlasco, la ricostruzione della scena del crimine: quella mano insanguinata sarà decisiva? #Mattino5 - X Vai su X
? ESCLUSIVA ? Un'impronta di mano sfuggita agli inquirenti: questo sembra raccontare l'immagine tratta dalla relazione del 2007 del Ris sulla scena del delitto di Chiara Poggi a Garlasco. Ne abbiamo parlato in anteprima su Mattino5. Saranno ora gli esperti Vai su Facebook
Delitto di Garlasco, la scena del crimine disorganizzata e l'unico assassino passionale. I dubbi sulla mano insanguinata e sulla dinamica; Garlasco, l’avvocato di Sempio si sfoga in Tv: “Noi non sappiamo niente. Riesplode la polemica sull'alibi dello scontrino; Delitto di Garlasco, spunta un'impronta di mano insanguinata sulla scena del crimine: Non è di Chiara Poggi.
Garlasco e la mano insanguinata: "Quella scena è di un delitto passionale” - Le ragioni per cui non sembra appartenere né a Chiara Poggi né al suo killer ... Lo riporta ilgiornale.it
Garlasco, l’avvocato di Sempio si sfoga in Tv: “Noi non sappiamo niente". Riesplode la polemica sull'alibi dello scontrino - Nella puntata del 19 settembre si parla del delitto di Garlasco, della posizione di Stasi, della BPA e di Sempio, ma non mancano momenti più accesi: cosa è successo ... Come scrive libero.it