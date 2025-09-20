Prosegue, in attesa di sapere cosa dica la nuova bloodstain pattern analysis, la diatriba sulla presunta mano insanguinata nella villetta di Garlasco. Sostanzialmente, sebbene non ci sia nulla di ufficiale, gli esami eseguiti dai Ris di Cagliari avrebbero individuato diverse tracce di sangue degne di nota sulla scena del crimine in cui fu uccisa Chiara Poggi il 13 agosto 2007. Una di queste presenta la forma di una mano, ma non è detto che si tratti proprio di una mano. La traccia in questione si sarebbe trovata in uno spazio inferiore al mezzo metro tra l'ultimo gradino dell'ingresso e il corpo di Chiara Poggi al momento della prima aggressione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Garlasco e la mano insanguinata: "Quella scena è di un delitto passionale”