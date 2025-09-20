Gare pilotate fuga di notizie fatture false e subappalti in nero | così taroccavano gli appalti pubblici

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale penale di Perugia ha emesso cinque misure cautelari a seguito di una complessa indagine per reati contro la pubblica amministrazione, su richiesta delle Procura delle Repubblica per i reati di turbativa d'asta, corruzione e falsità ideologica. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Inchiesta sull’urbanistica, il nuovo filone: “Bandi cuciti su misura e gare pilotate”

Corruzione e gare pilotate negli appalti pubblici, cinque misure cautelari

Quanto emerge dall'inchiesta della Guardia di Finanza sugli appalti del Comune di Fiumicino relativamente alle gare pilotate, proroghe irregolari e affidamenti diretti, oltre ad aver portato a nove nuove misure cautelari tra amministratori, dirigenti e operatori ec

Gare pilotate, fuga di notizie, fatture false e subappalti in nero: così taroccavano gli appalti pubblici; San Vitaliano, otto misure cautelari per corruzione, in manette anche l'ex sindaco Rosalia Masi; Assunzioni, tangenti, gare e bilanci taroccati all'Ast: l'ex direttore e altri 11 a processo.

