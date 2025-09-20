Garbagnate fino a domenica la Festa del paese con il Palio e il cabaret di Zelig

Garbagnate, fino a domenica la “Festa del paese”, sabato anche Zelig Il momento della più importante festa di Garbagnate Milanese è finalmente arrivato. Da ieri, venerdì 19 settembre, fino a domenica 21 in centro città (ma non solo) va in scena la Festa Patronale, un momento che coinvolge un gran numero di associazioni e realtà . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

In questa notizia si parla di: garbagnate - fino

SEZIONE GRANDI MARCHE – NUOVO VOLANTINO MD GARBAGNATE MILANESE Valido fino al 21 settembre! Oltre 10 articoli delle migliori marche a prezzi davvero imbattibili: Fettine Kraft classiche a soli €1,39 Fonzies multipack 9 buste a soli € Vai su Facebook

Festa Patronale; Palio dei Rioni; Garbagnate: E...state, torna il programma della festa dal 25 luglio.

Garbagnate, fino a domenica la “Festa del paese”, con il Palio e il cabaret di Zelig - Garbagnate, fino a domenica la “Festa del paese”, sabato anche Zelig Il momento della più importante festa di Garbagnate Milanese è finalmente arrivato. Segnala ilnotiziario.net

Eventi week-end: “Festa di Uboldo e Sagra della Patata” a Uboldo e Festa Patronale a Garbagnate - end, dal 19 al 21 settembre 2025, si caratterizza per la presenza di numerose feste patronali e sportive su tutto il territorio, ma non solo. Da ilnotiziario.net