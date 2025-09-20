Garbagnate auto contro palo paura per un giovane

Paurosa carambola di una utilitaria oggi, sabato 20 settembre, a Garbagnate Milanese lungo viale Forlanini, la strada che collega alla stazione con l’ospedale. Incidente a Garbagnate, auto contro palo Un giovane era alla guida della sua autovettura, quando improvvisamente ha perso il controllo, andando a sbattere contro un palo, danneggiando la parte anteriore dell’auto che . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

