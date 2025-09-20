Ganz | Sono andato al Milan perchè volevo godermi Milan Sull’Inter…
Maurizio Ganz, intervistato dai microfoni di RSI Sport, ha parlato del suo passato tra Inter e Milan: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: ganz - sono
Simone Andrea Ganz è un giocatore Biancoblu Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver ingaggiato il calciatore Simone Andrea Ganz. Attaccante classe 1993, è cresciuto nel vivaio del Milan fino a debuttare in Champions League nella gara Bate Boriso Vai su Facebook
Il passaggio dall'Inter al Milan, la rivelazione di Ganz: Non è stato un mio tradimento; Ganz: Io ero 'El segna semper lü'. Scudetto Milan? Fui decisivo con 5 gol, anzi 6; Ex Milan, Maurizio Ganz è il nuovo allenatore del Magenta.
Ganz racconta il passaggio dall'Inter al Milan: "In nerazzurro arrivò Ronaldo..." - Nel dicembre 1997 Maurizio Ganz passò dall'Inter al Milan, con l’attaccante che un mese dopo batte la sua ex squadra in derby vinto dai rossoneri per 5- Da milannews.it
Boniface spiega perché non è andato al Milan: “Colpa dei miei infortuni” - MILANO – Con grande onestà, Victor Boniface ha spiegato perché è saltato il suo passaggio dal Bayer Leverkusen al Milan: “Il trasferimento non è andato a buon fine a causa dei miei infortuni passati. repubblica.it scrive