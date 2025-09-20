Galliani ancora assente | spinge anche Allegri per il ritorno al Milan

Calciomercato.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attuale vicepresidente del Monza sempre più defilato: attese novità importanti sul suo futuro dopo il closing del club brianzolo Il Monza ospita la Sampdoria per uno dei match di cartello della quarta giornata di Serie B, tra due big del campionato cadetto con ambizioni però al momento differenti. Adriano Galliani (LaPresse) – Calciomercato.it Se i brianzoli puntano subito al ritorno nella massima serie, la Samp invece è già alle prese con una classifica deficitaria e con la tifoseria in rivolta. I blucerchiati sono infatti mestamente ultimi e ancora a quota zero, mentre il Monza ha collezionato 4 punti nelle prime tre gare della stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

galliani ancora assente spinge anche allegri per il ritorno al milan

© Calciomercato.it - Galliani (ancora) assente: spinge anche Allegri per il ritorno al Milan

In questa notizia si parla di: galliani - assente

Galliani (ancora) assente: spinge anche Allegri per il ritorno al Milan.

VIDEO Milan, Galliani 'Avanti con Allegri' - a edizione della Sponsor Night, ritrovo abituale dove l'ad rossonero, Adriano Galliani, incontra e ritrova vecchi e nuovi partner del mondo rossonero. Segnala calciomercato.com

Galliani: 'Robinho resta, non arrivano altri attaccanti. Domani vertice di mercato' - Lo ha chiarito l'ad del Milan Adriano Galliani, appena rientrato dal Brasile, dove ha concluso la cessione di Pato al Corinthians ma non quella di Robinho al ... Si legge su calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Galliani Assente Spinge Allegri