Futsal Ternana gli ultimi colpi in entrata dal mercato | Luca Buzzo Bianchi valore aggiunto per il roster
Due nuovi arrivi per la Futsal Ternana, compagine che parteciperà al prossimo torneo di Serie A2. Il consulente di mercato Alessandro Izzo ha perfezionato gli ingaggi di Luca Buzzo Bianchi e Luca Babucci. L’estremo difensore Gioele Luciani si è trasferito al Carovigno mentre Walid El Aafi è stato. 🔗 Leggi su Today.it
